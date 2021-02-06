Kahramanmaraş'ta yakalanan 8 hırsızlık zanlısından 7'si tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kahramanmaraş'ta yakalanan 8 hırsızlık zanlısından 7'si tutuklandı

06.02.2021 12:13 | Son Güncelleme: 06.02.2021 12:17
Kahramanmaraş'ta yakalanan 8 hırsızlık zanlısından 7'si tutuklandı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 kişiden 7'si tutuklandı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 kişiden 7'si tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, farklı tarihlerde iş yerlerinden para, döviz, elektronik eşya, sigara ve içki hırsızlığı yapılması üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda fiziki ve teknik takip yapan ekipler, eşkalini belirlediği K.P. (30), A.F. (28), M.Y. (28), İ.D. (21), S.P. (22), Ö.G. (34), B.K. (37) ve S.D'yi operasyonla gözaltına aldı.

Zanlıların adreslerindeki aramada, çalıntı elektronik eşyalar ile kapı ve çelik kasa açmak için kullanılan aletler ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklandı, S.D. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Öztürk

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Meral Akşener Enis Berberoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Halsey Cem Yılmaz Barış Manço Neslihan Atagül
Spor Ali Koç Mesut Özil Okan Buruk Sergen Yalçın İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kaza Mersin Gazete Evlilik
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kahramanmaraş'ta yakalanan 8 hırsızlık zanlısından 7'si tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.2.2021 12:21:17. #1.16#
title