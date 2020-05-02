Kahramanmaraş'ta yağmur ve dolu etkili oldu
02.05.2020 17:50 | Son Güncelleme: 02.05.2020 17:52
Kahramanmaraş'ta yağmur ve dolu etkili oldu Kahramanmaraş'ta etkili olan yağmur ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
Kahramanmaraş'ta yağmur ve dolu etkili oldu
KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta etkili olan yağmur ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde akşama doğru etkili olan yağmur şiddetini artırarak devam etti. Şiddetli yağmur yerini doluya bırakarak yoğun şekilde etkili oldu. Yağışlar sonrası ilçenin birçok kesimindeki cadde ve sokaklar adeta göle döndü. Sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekerken yağmur ve dolu bir müddet sonra etkisini kaybetti.
Kaynak: İHA