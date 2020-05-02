Kahramanmaraş'ta yağmur ve dolu etkili oldu

Kahramanmaraş'ta etkili olan yağmur ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Kahramanmaraş'ta etkili olan yağmur ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde akşama doğru etkili olan yağmur şiddetini artırarak devam etti. Şiddetli yağmur yerini doluya bırakarak yoğun şekilde etkili oldu. Yağışlar sonrası ilçenin birçok kesimindeki cadde ve sokaklar adeta göle döndü. Sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekerken yağmur ve dolu bir müddet sonra etkisini kaybetti. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA