Kahramanmaraş'ta yabancı uyruklu DEAŞ şüphelisi yakalandı
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Kahramanmaraş'ta yabancı uyruklu DEAŞ şüphelisi yakalandı

Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün - Haberler | Güncel
Kahramanmaraş'ta yabancı uyruklu DEAŞ şüphelisi yakalandı

Kahramanmaraş'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında, Irak uyruklu şüpheli F.A'nın (30) kentte olduğunu belirledi.

Ekiplerin düzenlediği operasyonla yakalanan zanlı, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün

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