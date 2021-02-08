Kahramanmaraş'ta yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı
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Kahramanmaraş'ta yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

08.02.2021 11:17 | Son Güncelleme: 08.02.2021 11:20
Kahramanmaraş'ta yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle yiyecek bulmakta zorluk çeken yaban hayvanları için gönüllüler, doğaya yem bıraktı.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle yiyecek bulmakta zorluk çeken yaban hayvanları için gönüllüler, doğaya yem bıraktı.

Afşin Belediyesi, Kahramanmaraş Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü Göksun Şefliği öncülüğünde, Afşin Avcılar ve Atıcılar Spor Kulübü Derneği üyeleri, kış koşulları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için harekete geçti.

Bu kapsamda "Doğaya bir yem de sen bırak" kampanyası ile temin edilen yemler ilçesinin kırsal bölgelerdeki avlaklar ile belediyenin belirlediği alanlara bırakıldı.

Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, doğanın karla kaplandığı bu günlerde beslenmekte zorluk çeken yaban hayvanlarına destek olmak adına başlattıkları kampanyaya verilen desteğin sevindirici olduğunu belirtti.

Düzenlenen kampanyaya AK Parti Gençlik Kolları ve Ülkü Ocakları üyesi geçlerin de ciddi anlamda destek verdiğinin altını çizen Güven, "Yabanda yaşayan hayvanlarımızın türlerine göre mısır, buğday, yonca ve saman balyalarından oluşan yemlerin dağıtımını sağladık. Yaban hayvanlarımıza bu ağır kış şartlarında destek olmak istedik." diye konuştu.

Afşin Avcılar ve Atıcılar Spor Kulübü Derneği Başkanı Abdullah Öztürk de bölgenin coğrafi olarak kış şartlarının en ağır yaşandığı alanlardan birisi olduğunu belirterek, yaban hayvanlarının aç kalmaması için başlattıkları çalışmanın havalar ısınıncaya kadar devam edeceğini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doruk

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