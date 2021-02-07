Kahramanmaraş'ta yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı
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Kahramanmaraş'ta yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

07.02.2021 18:37 | Son Güncelleme: 07.02.2021 18:40
Kahramanmaraş'ta yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Kahramanmaraş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle yiyecek bulmakta zorluk çeken yaban hayvanları için gönüllüler, Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle doğaya yem bıraktı.

Kahramanmaraş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle yiyecek bulmakta zorluk çeken yaban hayvanları için gönüllüler, Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle doğaya yem bıraktı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye öncülüğünde Kahramanlar Off- Road Kulübü ile Hayvanların Sesi Derneği üyeleri kış koşulları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için harekete geçti.

Bu kapsamda dernek ve kulüp üyeleri, 400 kilogramlık mama ve yemi Onikişubat ilçesinin İsmailli, Döngele ve Rahmancılar mahallelerinde belirlenen alanlara bıraktı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kahramanlar Off-Road Kulübü Başkanı Sercan Özçimen, "Özellikle kış aylarında yaban hayatının yaşatılması çok önemli. Ekolojik dengenin korunması adına yaptığımız bu çalışmamıza Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyemiz her sene destek oluyor. Bizler sivil toplum gönüllüleri olarak Büyükşehir Belediyemizin destekleriyle iyilikte yarışma imkanı buluyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün

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