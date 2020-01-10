: Kahramanmaraş'ta vatandaşlara trafik bilgilendirmesi

10.01.2020 20:44 | Son Güncelleme: 10.01.2020 20:46

Kahramanmaraş'ta trafik polisleri tarafından vatandaşlara trafik kuralları hakkında bilgilendirme yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik ve Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Yusuflar Mahallesi ve Atatürk Bulvarı'nda yabancı uyruklu vatandaşların yoğun olduğu alanlarda trafik kuralları bilgilendirmesi yapıldı.

Türkçe ve Arapça olarak hazırlanmış genel trafik kurallarının bulunduğu broşürler dağıtıldı.

Kaynak: AA

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