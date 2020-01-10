Kahramanmaraş'ta vatandaşlara trafik bilgilendirmesi
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Kahramanmaraş'ta vatandaşlara trafik bilgilendirmesi

Kahramanmaraş'ta trafik polisleri tarafından vatandaşlara trafik kuralları hakkında bilgilendirme yapıldı.

10.01.2020 16:38 | Son Güncelleme: 10.01.2020 16:57
Kahramanmaraş'ta vatandaşlara trafik bilgilendirmesi

'ta trafik polisleri tarafından vatandaşlara trafik kuralları hakkında bilgilendirme yapıldı.

İl Trafik ve Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Yusuflar Mahallesi ve 'nda yabancı uyruklu vatandaşların yoğun olduğu alanlarda trafik kuralları bilgilendirmesi yapıldı.

Türkçe ve Arapça olarak hazırlanmış genel trafik kurallarının bulunduğu broşürler dağıtıldı.

Kaynak: AA
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