Kahramanmaraş'ta vatandaşlar hırsızlık olaylarına karşı bilgilendirildi
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Kahramanmaraş'ta vatandaşlar hırsızlık olaylarına karşı bilgilendirildi

Kahramanmaraş'ta vatandaşlar hırsızlık olaylarına karşı bilgilendirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kahramanmaraş'ta ikamet ve inşaat alanlarında yaşanabilecek hırsızlık olaylarına karşı, vatandaşlara bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

Kahramanmaraş'ta ikamet ve inşaat alanlarında yaşanabilecek hırsızlık olaylarına karşı, vatandaşlara bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Amirliği ekipleri, vatandaşları bilgilendirip hırsızlık olaylarına karşı alacakları tedbirlere ilişkin broşürler dağıttı.

Emniyetten yapılan açıklamada, "Kısa süreli de olsa evden ayrılırken kapının çekilerek çıkılmaması, kapıların mutlaka kilitlenmesi, dış kapıların kapalı olarak tutulması ve tanınmayan kişilere açılmaması, güvenilirliği yüksek kapı kilit sistemlerinin tercih edilmesi, ikametlerde yüklü miktarda nakit para ve ziynet eşyasının bulundurulmaması, site ve apartmanlara güvenlik kamerası takılması ve güvenlik kameralarının çalışır durumda tutulması, kapıya gelen bohçacı, seyyar satıcı, dilenci gibi şüpheli şahıslara kapının açılmaması, şüphelenilen her durumda "155 Polis İmdat" hattının aranması gerektiği bildirilmiştir" denildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ta vatandaşlar hırsızlık olaylarına karşı bilgilendirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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