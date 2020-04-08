Kahramanmaraş'ta vatandaş yağmura ve koronaya inat sokağa çıktı
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Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta vatandaş yağmura ve koronaya inat sokağa çıktı

Kahramanmaraş'ta vatandaş yağmura ve koronaya inat sokağa çıktı Öğle saatlerinde etkili olan yağmur ve virüs tedbirlerine rağmen sokakta gezen vatandaşlar dikkat çekti Kahramanmaraş'ta öğle saatlerinde etkili olan yağmura rağmen vatandaşlar sokağa çıktı.

08.04.2020 16:36 | Son Güncelleme: 08.04.2020 16:37

Kahramanmaraş'ta vatandaş yağmura ve koronaya inat sokağa çıktı

Öğle saatlerinde etkili olan yağmur ve virüs tedbirlerine rağmen sokakta gezen vatandaşlar dikkat çekti

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta öğle saatlerinde etkili olan yağmura rağmen vatandaşlar sokağa çıktı.

Kahramanmaraş'ta öğle saatlerinde başlayan yağmur yaklaşık 1 saat etkisini gösterdi. Vatandaşlar, sağanak yağmura rağmen korona virüsü unutup sokaklara çıktı. Salgın hastalık nedeniyle uyarılara rağmen sokağa çıkan kimi vatandaş işini olduğunu söylerken, kimisi de gezmek için evden dışarı çıktığını söyledi.

İş yerinin kapalı olması nedeniyle sokakta gezdiğini söyleyen Gürkan Karpuz, "Biz kuyumcu atölyesinde çalışıyorduk ve işimiz durduğu için biz de dışarıda geziyoruz. Virüsten korkuyoruz para çekmeye çıktım ve işimi halledip eve döneceğim" diye konuştu.

Kahramanmaraş'ta vatandaş yağmura ve koronaya inat sokağa çıktı

Kaynak: İHA

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Kahramanmaraş'ta vatandaş yağmura ve koronaya inat sokağa çıktı
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