Kahramanmaraş'ta "Vatan Size Minnettardır" projesi kapsamında 303 şehit için özel anı pulu bastırıldı

Kahramanmaraş'ta, şehitlerin manevi hatıralarının saygıyla anılması amacıyla yürütülen "Vatan Size Minnettardır" projesi kapsamında hazırlanan anı pulları şehit ailelerine teslim ediliyor.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, şehitlerin aziz hatıralarının yaşatılması, şehit yakınları ve gazilerin herhangi bir mağduriyet yaşamaması ve her türlü mahrumiyetten korunması amacıyla çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda, Valiliğin himayesinde, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, PTT Başmüdürlüğünün ortaklaşa yürüttüğü "Vatan Size Minnettardır" projesi ile kentteki şehitler için şahsa özel anı pulu hazırlandı.

Şehitlerin ailelerinden basım için gerekli izin belgesinin alınması ve fotoğrafların temin edilmesinin ardından il nüfusuna kayıtlı 303 şehidin A4 boyutunda ve küçük pulu basıldı.

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya ile Kahramanmaraş PTT Başmüdürü Harun Oğuzhanoğlu, 2016'da Mardin'de teröristlerin saldırısında şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Numan Öksüz'ün Onikişubat ilçesi Üngüt Mahalle'sinde yaşayan eşi Tuba Öksüz'ü ziyaret etti.

Öksüz'e şehit eşinin pulunu teslim eden Vali Coşkun, şehitlerin emaneti olan ailelerini asla yalnız bırakmadıklarını ve her konuda kendilerine destek olduklarını söyledi.

Şehitlerin hatıralarını yaşatmak adına ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini vurgulayan Coşkun, "Şehitlerimizin aileleri bizlere emanettir. Biz bu emanete her zaman sahip çıkacağız. Her noktada her türlü desteği devlet ve millet olarak vermeye devam edeceğiz." dedi.

Şehit eşi Tuba Öksüz de pulların hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, "Allah devletimize hiçbir zaman zeval vermesin. İyi ki varlar. Her zaman desteklerini hissediyoruz. Çok sağ olsunlar." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün