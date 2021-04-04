Son dakika: KAHRAMANMARAŞ KAHRAMANMARAŞ'TA VAKA SAYISI 3,5 KAT ARTTI, HAFTA SONU TEK GÜN KISITLAMA GETİRİLDİ
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Son dakika: KAHRAMANMARAŞ KAHRAMANMARAŞ'TA VAKA SAYISI 3,5 KAT ARTTI, HAFTA SONU TEK GÜN KISITLAMA GETİRİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... KAHRAMANMARAŞ'ta kontrollü normalleşme sürecine geçilmesinin ardından koronavirüs vaka sayısı 3,5 kat artarak her 100 bin kişide 32,90'dan 112,83'e yükseldi.

KAHRAMANMARAŞ'ta kontrollü normalleşme sürecine geçilmesinin ardından koronavirüs vaka sayısı 3,5 kat artarak her 100 bin kişide 32,90'dan 112,83'e yükseldi. Bu artışla Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı son risk haritasında orta riskli illerden yüksek riskli iller arasına geçen Kahramanmaraş'ta 3 hafta aradan sonra hafta sonu pazar günleri sokağa çıkma kısıtlaması tekrar başladı.

2 Mart'ta başlayan kontrollü normalleşme döneminde, orta riskli iller arasında yer alan Kahramanmaraş, vaka sayısındaki hızlı artışla yüksek riskli iller arasına girdi. Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs risk haritasını güncellemesinin ardından İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı son genelgeyle kent, pazar günleri sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak iller arasına alındı. Genelge kapsamında pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması, dün saat 21.00 itibariyle başladı. 3 hafta sonra geri dönen kısıtlamalarla şehrin en işlek cadde ve meydanları boş kaldı. Özellikle kısıtlamanın kalktığı ilk pazar günü olan 7 Mart'ta vatandaşların banklarında oturduğu Demokrasi Meydanı'nda sessizlik hakimdi. Yoğunluğun en çok olduğu Tarihi Kapalı Çarşı da boş kaldı. Polis ekipleri de şehrin bazı noktalarında oluşturulan kontrol noktalarında denetimlerini sürdürüyor. Kısıtlamadan muaf olanlar dışında sokağa çıkanlara ceza yazılıyor.

VAKALAR HIZLA ARTTI

Öte yandan, 2 Mart'ta başlayan kontrollü normalleşme süreciyle kentteki hızlı vaka artışı, Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı koronavirüs risk haritasına da yansıdı. 20- 26 Şubat tarihli haritada 32,9 olan vaka sayısı 27 Mart- 2 Nisan haritasında yaklaşık 3,5 kat artarak 112,83'e yükseldi. Bu artışın ardından kentte bir dizi kararlar alındı. Kahramanmaraş Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, şehirdeki lokanta, restoran, kafeterya, pastane, tatlıcı gibi yeme-içme yerleri ile dernek lokali, kıraathane, çay bahçesi gibi iş yerleri 07.00- 09.00 saatleri arasında yüzde 50'yi geçmemek şartıyla müşterilerini kabul etmeye devam edecek ancak bundan sonra müşterilerin HES kodu sorgulaması yapılacak.

NİKLAH TARİHİNİ DAHA ÖNCE ALANLARA İZİN VERİLECEK

Nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler, en az üç gün öncesinden kaymakamlıklara, E-Devlet kapısından ya da İçişleri Bakanlığı e- başvuru sistemi üzerinden ya da doğrudan dilekçe ile bildirilmesi şartı ile kişi başına minimum 8 metrekare alan ayırmak, katılımcı sayısı 100'ü geçmemek ve 1 saatle sınırlı olmak üzere yapılabilecek. Ancak 4 Nisan Pazar gününe daha önceden gün alan çiftler, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutularak nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünlerini yapabilecek.

Son dakika: KAHRAMANMARAŞ KAHRAMANMARAŞ'TA VAKA SAYISI 3,5 KAT ARTTI, HAFTA SONU TEK GÜN KISITLAMA GETİRİLDİ
Son dakika: KAHRAMANMARAŞ KAHRAMANMARAŞ'TA VAKA SAYISI 3,5 KAT ARTTI, HAFTA SONU TEK GÜN KISITLAMA GETİRİLDİ
Son dakika: KAHRAMANMARAŞ KAHRAMANMARAŞ'TA VAKA SAYISI 3,5 KAT ARTTI, HAFTA SONU TEK GÜN KISITLAMA GETİRİLDİ
Son dakika: KAHRAMANMARAŞ KAHRAMANMARAŞ'TA VAKA SAYISI 3,5 KAT ARTTI, HAFTA SONU TEK GÜN KISITLAMA GETİRİLDİ
Son dakika: KAHRAMANMARAŞ KAHRAMANMARAŞ'TA VAKA SAYISI 3,5 KAT ARTTI, HAFTA SONU TEK GÜN KISITLAMA GETİRİLDİ
Son dakika: KAHRAMANMARAŞ KAHRAMANMARAŞ'TA VAKA SAYISI 3,5 KAT ARTTI, HAFTA SONU TEK GÜN KISITLAMA GETİRİLDİ
Son dakika: KAHRAMANMARAŞ KAHRAMANMARAŞ'TA VAKA SAYISI 3,5 KAT ARTTI, HAFTA SONU TEK GÜN KISITLAMA GETİRİLDİ
Son dakika: KAHRAMANMARAŞ KAHRAMANMARAŞ'TA VAKA SAYISI 3,5 KAT ARTTI, HAFTA SONU TEK GÜN KISITLAMA GETİRİLDİ
Son dakika: KAHRAMANMARAŞ KAHRAMANMARAŞ'TA VAKA SAYISI 3,5 KAT ARTTI, HAFTA SONU TEK GÜN KISITLAMA GETİRİLDİ
Son dakika: KAHRAMANMARAŞ KAHRAMANMARAŞ'TA VAKA SAYISI 3,5 KAT ARTTI, HAFTA SONU TEK GÜN KISITLAMA GETİRİLDİ
Son dakika: KAHRAMANMARAŞ KAHRAMANMARAŞ'TA VAKA SAYISI 3,5 KAT ARTTI, HAFTA SONU TEK GÜN KISITLAMA GETİRİLDİ
Son dakika: KAHRAMANMARAŞ KAHRAMANMARAŞ'TA VAKA SAYISI 3,5 KAT ARTTI, HAFTA SONU TEK GÜN KISITLAMA GETİRİLDİ
Son dakika: KAHRAMANMARAŞ KAHRAMANMARAŞ'TA VAKA SAYISI 3,5 KAT ARTTI, HAFTA SONU TEK GÜN KISITLAMA GETİRİLDİ
Son dakika: KAHRAMANMARAŞ KAHRAMANMARAŞ'TA VAKA SAYISI 3,5 KAT ARTTI, HAFTA SONU TEK GÜN KISITLAMA GETİRİLDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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