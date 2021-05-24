Kahramanmaraş'ta 2 sikke ele geçirildi

Kahramanmaraş'ta tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 2 sikke ele geçirildi.

Kahramanmaraş'ta tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 2 sikke ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Dulkadiroğlu Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince Kapıçam Exrem Parkı önünde durdurulan bir araçta arama yapıldı.

Aramada tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 2 sikke buldu.

Bunun üzerine araçtaki M.K. (31) ve H.D. (38) gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İzzet Mazı