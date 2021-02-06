Kahramanmaraş'ta üzerine iplik balyaları devrilen kişi öldü

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bir tekstil fabrikasında üzerine iplik balyaları devrilen 2 işçiden biri hayatını kaybetti, diğeri hastaneye kaldırıldı.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bir tekstil fabrikasında üzerine iplik balyaları devrilen 2 işçiden biri hayatını kaybetti, diğeri hastaneye kaldırıldı.

Kavaklı Mahallesi'ndeki tekstil fabrikasında çalışan İ.A (47) ile A.K'nin (50) üzerine iplik balyaları devrildi.

Fabrika çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince İ.A ve A.K, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Müdahaleye rağmen İ.A, kurtarılamadı. A.K'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Jandarma ekipleri, olayla ilgili 2 kişiyi gözaltına aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün