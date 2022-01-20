Kahramanmaraş'ta üzerinde kar biriken spor salonunun çatısı çöktü - Haberler
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Kahramanmaraş'ta üzerinde kar biriken spor salonunun çatısı çöktü

Kahramanmaraş'ta üzerinde kar biriken spor salonunun çatısı çöktü
AA / Ömer Faruk Salman - Haberler | Güncel

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bir okulun spor salonunun çatısı, üzerinde biriken kar nedeniyle çöktü.

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bir okulun spor salonunun çatısı, üzerinde biriken kar nedeniyle çöktü.

Kahramanmaraş Anadolu İmam Hatip Lisesi Spor Salonunun çatısında, şiddet kar yağışının ardından kar kütlesi oluştu.

Çatı, kar kütlesi nedeniyle çöktü.

Spor salonunun kullanılamaz hale geldiği olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Öte yandan, Şazibey Mahallesi Odun Ambarları bölgesinde de bazı iş yerlerinin çatılarında meydana gelen çökme sonucu hasar oluştu.

Kahramanmaraş'ta üzerinde kar biriken spor salonunun çatısı çöktü

Kahramanmaraş'ta üzerinde kar biriken spor salonunun çatısı çöktü

Kahramanmaraş'ta üzerinde kar biriken spor salonunun çatısı çöktü

Kahramanmaraş'ta üzerinde kar biriken spor salonunun çatısı çöktü

AA / Ömer Faruk Salman - Son Dakika Haberleri

İmam Hatip Liseleri, Kahramanmaraş, kar, Güncel, Haber

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