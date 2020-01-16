Kahramanmaraş'ta uyuşturucuyla mücadele toplantısı

16.01.2020 14:05 | Son Güncelleme: 16.01.2020 14:10

Kahramanmaraş'ta uyuşturucuyla mücadele kapsamında 2019 yılı değerlendirme toplantısı düzenlendi.



Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan başkanlığında düzenlenen toplantıya belediye başkanları ve kurum müdürleri katıldı. Uyuşturucuyla mücadelenin toplumun her kesimini ilgilendirdiğini ifade eden Vali Vahdettin Özkan, "Bütün toplumu, anneleri ve babaları uyuşturucu mücadele konusuna müdahil ederek, bertaraf etmek için bireysel vazifeyi koordineli bir şekilde yapacağız" dedi.



2019 yılında uyuşturucuyla mücadele ve 2020 yılındaki hedeflerin belirleneceğini söyleyen Özkan, "Burada kentimizi ilgilendiren zararlı maddelerle ilgili konuları değerlendireceğiz. Özellikle ana çerçeve başlıklı olarak öncelikli metruk binalar, park ve bahçelerde güvenlik kameraları, aydınlatma sorunları, okul çevrelerinde alınacak tedbirler ve internet kafelerdeki denetlemeleri il genelinde planlamalar yapılarak faaliyete geçecektir" diye konuştu.



Vali Yardımcısı Mahmut Hersanlıoğlu'da, slayt eşliğinde 2019 yılında il geneli uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan çalışmayı anlattı.



2019 yılı faaliyet raporlarının değerlendirilip, 2020 yılında alınacak tedbirler ele alındığı toplantı basına kapalı olarak devam etti. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA