Kahramanmaraş'ta uyuşturucuya 8 tutuklama
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Kahramanmaraş'ta uyuşturucuya 8 tutuklama

KAHRAMANMARAŞ'ta polis ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 kişi, tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta uyuşturucuya 8 tutuklama
02.07.2020 20:25 | Son Güncelleme: 02.07.2020 21:25

KAHRAMANMARAŞ'ta polis ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 kişi, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda uyuşturucu ticareti yapan Harun Ç. (38), Ümran K. (37), İlyas G. (45), Ahmet E. (35), Doğu Ş. (37), Nurettin K. (32) ve Ömür Ç. (29) ile uyuşturucu kullanıcısı Ayşe Ç. (20) gözaltına alındı. Şüphelilerin araç ve adreslerinde yapılan aramada uyuşturucu madde ve tabanca ele geçirildi. Emniyete götürülen 8 kişi, sorgularının ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.


Kaynak: DHA

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