Kahramanmaraş'ta uyuşturucuya 5 gözaltı

Kahramanmaraş'ta uyuşturucuya 5 gözaltı

KAHRAMANMARAŞ'ta jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu ile yakalanan 5 kişi gözaltına alındı.

06.10.2019 13:43
Kahramanmaraş'ta uyuşturucuya 5 gözaltı

KAHRAMANMARAŞ'ta jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu ile yakalanan 5 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, gece il girişinde şüpheli araç ve kişilere karşı uygulama noktası oluşturdu. Burada durdurulan araç ve içerisindekilerin üst aramalarında çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçiren ekipler, 5 kişiyi de gözaltına aldı.

Şüpheliler, sorgulanmak üzere jandarmaya götürüldü.

Kaynak: DHA
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