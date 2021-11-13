Kahramanmaraş'ta uyuşturucuya 4 tutuklama

KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli olarak gerçekleştirilen operasyonlarda 4 uyuşturucu tacirini gözaltına aldı.

Operasyonda yakalanarak gözaltına alınan M.H., M.U., İ.E. ve M.N. isimli şüpheliler sevk edildikleri adli merciler tarafından tutuklandı. - KAHRAMANMARAŞ

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet