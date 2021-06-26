Kahramanmaraş'ta uyuşturucuya 4 tutuklama
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Kahramanmaraş'ta uyuşturucuya 4 tutuklama

Kahramanmaraş'ta uyuşturucuya 4 tutuklama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 4 kişi tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 4 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli olarak sokakta uyuşturucu sattığı tespit edilen şüphelileri takibe aldı. Takip sonucu düzenlenen operasyonda yakalanan 4 şüphelinin ikametlerinde yapılan aramada çeşitli miktarlarda farklı uyuşturucu maddeler ile 1 adet tabanca, 1 adet hassas terazi suçtan elde edilen yüklü miktarda para, uyuşturucu paketlemede kullanılan materyaller ele geçirildi.

Operasyonlarda yakalanıp adli mercilere sevk edilen M.Ö. (38), A.E.(30) ve İ.Ş.(22) ve M.U. (26) çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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