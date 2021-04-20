Kahramanmaraş'ta uyuşturucuya 4 gözaltı

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Pazarcık ilçesinde uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 53, 41 gram metamfetamin maddesi ele geçirilirken, M.K. (27), T.T. (22), H.İ.B. (32) ile B.A.(27) gözaltına alındı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı