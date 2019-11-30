Kahramanmaraş'ta uyuşturucuya 4 gözaltı

30.11.2019 18:34 | Son Güncelleme: 30.11.2019 18:41

Kahramanmaraş'ta jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı.



Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Dulkadiroğlu ilçesinde yaptıkları 4 ayrı uyuşturucu operasyonunda, 14 gram metamfetamin, 15 gram esrar maddesi ile 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirilmiştir. Olaya karışan 4 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA