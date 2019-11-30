Kahramanmaraş'ta uyuşturucuya 4 gözaltı
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Kahramanmaraş'ta uyuşturucuya 4 gözaltı

Kahramanmaraş'ta jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı.

30.11.2019 18:34 | Son Güncelleme: 30.11.2019 18:41
Kahramanmaraş'ta uyuşturucuya 4 gözaltı

'ta ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı.


Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Dulkadiroğlu ilçesinde yaptıkları 4 ayrı uyuşturucu operasyonunda, 14 gram metamfetamin, 15 gram esrar maddesi ile 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirilmiştir. Olaya karışan 4 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA
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