Kahramanmaraş'ta uyuşturucuya 2 tutuklama - Haberler
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Kahramanmaraş'ta uyuşturucuya 2 tutuklama

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kahramanmaraş'ta uyuşturucuya 2 tutuklama

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı.

KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik yaptığı çalışmada yakalanan 2 kişinin ikamet ve araçlarında yüklü miktarda uyuşturucu maddesi ele geçirdi.

Yapılan çalışmada yakalanan A.H. ve A.B., sevk edildikleri adli merciler tarafından tutuklandı. - KAHRAMANMARAŞ

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