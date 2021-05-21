Kahramanmaraş'ta uyuşturucuya 2 tutuklama
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Kahramanmaraş'ta uyuşturucuya 2 tutuklama

Kahramanmaraş'ta uyuşturucuya 2 tutuklama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 2 kişi tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 2 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Polisi sokakta uyuşturucu sattığı tespit edilen şüpheliyi takibe aldı. Yapılan takipte M.K. isimli şüpheli uyuşturucu alışverişi esnasında suçüstü yakalanırken, E.K. isimli şüphelinin madde bağımlılarına uyuşturucu madde pazarlama hazırlığında olduğu bilgisini üzerine yapılan operasyonda uyuşturucu maddeler ile birlikte kıskıvrak yakalandı. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli olarak gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan 2 şüphelinin araçlarında ve ikametlerinde narkotik köpeği "Alfi" ile yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda, farklı uyuşturucu maddeler ile birlikte 1 adet tabanca ele geçirildi. Operasyonlarda yakalanıp adli mercilere sevk edilen M.K.(41) ve E.K. (40) isimli 2 kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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