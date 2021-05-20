Kahramanmaraş'ta uyuşturucuya 2 tutuklama
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Kahramanmaraş'ta uyuşturucuya 2 tutuklama

Kahramanmaraş'ta uyuşturucuya 2 tutuklama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik yaptığı çalışma sonucu 2 şüpheliyi takibe aldı. Yapılan takipte D.Ö. ve D.K. isimli şüpheliler uyuşturucu alışverişi esnasında suçüstü yakalandı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli olarak gerçekleştirilen operasyonda yakalanan 2 şüphelinin araçlarında ve ikametlerinde narkotik köpeği "Alfi" ile yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda, farklı uyuşturucu maddeler ile birlikte suçtan elde edilen para ele geçirildi.

Operasyonda yakalanıp adli mercilere sevk edilen D.Ö. (33) ve D.K. (27) tutuklandı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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