Kahramanmaraş'ta uyuşturucuya 15 gözaltı
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Kahramanmaraş'ta uyuşturucuya 15 gözaltı

22.03.2021 14:20 | Son Güncelleme: 22.03.2021 14:30
Kahramanmaraş'ta uyuşturucuya 15 gözaltı

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 15 kişi gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 15 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik Pazarcık İlçesi'nde 7 farklı olayla ilgili çalışma yaptı. Ekipler, 8 gram metamfetamin, 15 gram eroin, 3 gram esrar, 8 gram bonzai ve 2 adet lyrıca hap ele geçirildi.

Olaylarla ilgisi bulunan F.G.(25), K.D. (29), A.S. (20), F.G. (25), E.U. (27), R.K. (21) A.C.(20) M.A.Y.(18) M.B.(28) I.K.(23) P.T.(44) Y.E.D.(26) D.B.(26) S.B.(21) ile C.T.(21) yakalanarak haklarında yasal işlem başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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