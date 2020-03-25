Kahramanmaraş'ta uyuşturucuya 14 gözaltı
Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 14 kişi gözaltına alındı.
25.03.2020 11:48 | Son Güncelleme: 25.03.2020 11:48
Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 14 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 105 gram metamfetamin, 10 gram esrar, 34 adet extacy, 23 adet sentetik uyuşturucu hap ile 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Operasyonlarda 14 kişi gözaltına alındı. - KAHRAMANMARAŞ
Kaynak: İHA