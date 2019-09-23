Kahramanmaraş'ta uyuşturucudan 12 gözaltı

Kahramanmaraş'ta uyuşturucudan 12 gözaltı

Kahramanmaraş'ta jandarma ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı.

23.09.2019 18:07
Kahramanmaraş'ta uyuşturucudan 12 gözaltı

Kahramanmaraş'ta jandarma ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı.


Alınan bilgilere göre, jandarma ekipleri il genelinde 5 ayrı noktaya düzenlediği operasyonlarda uyuşturucudan 12 kişiyi gözaltına aldı. Detektör köpeği 'Atos'un da katıldığı operasyonlarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 12 kişi, ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA
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