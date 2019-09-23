Kahramanmaraş'ta uyuşturucudan 12 gözaltı
Kahramanmaraş'ta jandarma ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı.
Kahramanmaraş'ta jandarma ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgilere göre, jandarma ekipleri il genelinde 5 ayrı noktaya düzenlediği operasyonlarda uyuşturucudan 12 kişiyi gözaltına aldı. Detektör köpeği 'Atos'un da katıldığı operasyonlarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 12 kişi, ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. - KAHRAMANMARAŞ