Kahramanmaraş'ta uyuşturucu ve kaçak sigara ele geçirildi - Haberler
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Kahramanmaraş'ta uyuşturucu ve kaçak sigara ele geçirildi

AA, Tunahan Akgün - Güncel
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Kahramanmaraş'ta uyuşturucu ve kaçak sigara ele geçirildi

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde bir miktar uyuşturucu ile 700 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde bir miktar uyuşturucu ile 700 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Narlı Mahallesi'ndeki uygulama noktasında şüphe üzerine durdukları bir araçta arama yaptı.

Araçta ve içerisindeki Y.E.K'nin (30) üzerinde arama yapan ekipler, bir miktar uyuşturucu ile 700 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

Şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

AA / Tunahan Akgün - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Kahramanmaraş, Uyuşturucu, Sigara, Güncel, Haber

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