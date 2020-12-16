Kahramanmaraş'ta uyuşturucu ticaretine 21 tutuklama
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Kahramanmaraş'ta uyuşturucu ticaretine 21 tutuklama

16.12.2020 15:41 | Son Güncelleme: 16.12.2020 15:45
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu ticaretine 21 tutuklama

KAHRAMANMARAŞ'ta polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik son bir ayda düzenlediği operasyonlarda, gözaltına alınan 152 şüpheliden 21'i tutuklandı.

KAHRAMANMARAŞ'ta polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik son bir ayda düzenlediği operasyonlarda, gözaltına alınan 152 şüpheliden 21'i tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik bir ay önce geniş kapsamlı bir çalışma başlattı. 'Torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarını tek tek belirleyen ekipler, özellikle suçüstü yakalamak için şüphelileri takibe aldı. Ekiplerin yoğun çalışması sonunda peş peşe operasyonlar yapılırken, torbacılara 97 faklı yerde suçüstü yapıldı. 200 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen polis, torbacı ve madde bağımlısı 152 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Operasyon yapılan adreslerde, şüphelilerle birlikte uyuşturucunun yanı sıra tabancalar ve uyuşturucu satışından elde edilen paralar ele geçirildi.Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 21'i tutuklandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer KOÇ

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