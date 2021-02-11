Kahramanmaraş'ta uyuşturucu ticaretinden yargılanan 2 sanığa hapis cezası
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Kahramanmaraş'ta uyuşturucu ticaretinden yargılanan 2 sanığa hapis cezası

11.02.2021 16:21 | Son Güncelleme: 11.02.2021 16:24
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu ticaretinden yargılanan 2 sanığa hapis cezası

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu ticareti yapmak suçundan yargılanan 2 sanıktan biri 12 yıl 6 ay, diğeri 17 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu ticareti yapmak suçundan yargılanan 2 sanıktan biri 12 yıl 6 ay, diğeri 17 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kahramanmaraş 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ilk duruşmaya tutuklu sanık H.S, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katılırken, sanığın avukatı salonda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, belediye temizlik işçisi olarak çalışan sanığın mesai saati içerisinde Sakarya Mahallesi Sakarya Caddesi'nde bir miktar uyuşturucuyla yakalandığını belirterek, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Sanık ise savunmasında, uyuşturucuyu kendisinin kullandığını ancak satmadığını öne sürdü.

Mahkeme heyeti, sanığı uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 17 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırdı.

Aynı mahkemede görülen başka bir duruşmada da tutuklu sanık D.Ş. hakim karşısına çıktı.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanık D.Ş'nin uygulama noktasındaki polisleri görünce kaçmaya başladığını, yakalandıktan sonra aracında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildiğini belirterek, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti sanığın 12 yıl 6 ay hapis cezası ve 25 bin lira idari para cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman

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