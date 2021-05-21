Kahramanmaraş'ta uyuşturucu satarken suçüstü yakalanan 2 zanlı tutuklandı
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Kahramanmaraş'ta uyuşturucu satarken suçüstü yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu satarken suçüstü yakalanan 2 zanlı tutuklandı
Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün - Haberler | Güncel

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu satarken suçüstü yakalanan 2 şüpheli cezaevine gönderildi.

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu satarken suçüstü yakalanan 2 şüpheli cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından zanlılar E.K ve M.K'yi uyuşturucu satarken suçüstü yakaladı.

Zanlıların araç ve adreslerinde narkotik dedektör köpeği "Alfi"nin katılımıyla yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu ile silah ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün

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