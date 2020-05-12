Kahramanmaraş'ta uyuşturucu satarken suçüstü yakalanan kişi tutuklandı
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu satarken polis tarafından suçüstü yakalanan kişi tutuklandı.
12.05.2020 19:10 | Son Güncelleme: 12.05.2020 19:10
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu satarken polis tarafından suçüstü yakalanan kişi tutuklandı.
Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Muhammet H'yi (33) uyuşturu satışı yaparken suçüstü yakaladı.
Operasyonda 3985 sentetik uyuşturucu, 79 gram esrar, 38 gram metemfetamin ve 1 hassas terazi ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.
Kaynak: AA