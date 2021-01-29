Kahramanmaraş'ta uyuşturucu sanığına 14 yıl hapis cezası
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Kahramanmaraş'ta uyuşturucu sanığına 14 yıl hapis cezası

29.01.2021 13:41 | Son Güncelleme: 29.01.2021 13:44
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu sanığına 14 yıl hapis cezası

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla yargılanan sanık, 14 yıl hapis ve 28 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla yargılanan sanık, 14 yıl hapis ve 28 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Elbistan Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık N.K. ve avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı, mütalaasında Göksun ilçesinde narkotik polislerinin 20 Aralık 2019'da yaptıkları çalışma neticesinde yakalanan ve üzerinde uyuşturucu madde yakalanan N.K'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Sanık N.K, savunmasında uyuşturucu maddeyi kullanıcı olduğu için bulundurduğunu, satıcı olmadığını iddia ederek beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığa "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 14 yıl hapis ve 28 bin lira adli para cezası vererek tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Öztürk

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