Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda aranan 3 hükümlü yakalandı

Kahramanmaraş'ta haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.B'nin saklandığı yeri tespit etti.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan ekipler, belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda M.B. ile 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulanan İ.G. ve 8 ay 22 gün hapis cezası ile aranan U.K'yi yakaladı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlüler, sağlık kontrolünden geçirilerek cezaevine gönderildi.

AA / İzzet Mazı - Son Dakika Haberleri

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