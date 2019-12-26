Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı
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Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

26.12.2019 17:00 | Son Güncelleme: 26.12.2019 17:00
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı

'ın ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.


İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Pazarcık İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu satışının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı, aramada sentetik uyuşturucu ve eroin ele geçirildi.

Kaynak: AA
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