Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 8 gözaltı

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Pazarcık ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde uyuşturucu tacirlerine yönelik 6 adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 61 gram kubar esrar, 7 gram metamfetamin ile 15 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili 8 şüpheli gözaltına alındı. - KAHRAMANMARAŞ

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