Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 8 gözaltı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 8 gözaltı

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 8 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Pazarcık ilçesinde uyuşturucu tacirlerine yönelik 4 ayrı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonlarda 38 gram metamfetamin, 2 gram bonzai maddesi ile 6 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Olaylarla ilgili Y.Y. (20), A.U.M. (21), E.G. (19), M.K. (24), D.K. (24), İ.H.İ. (54), A.U. (22) ve A.İ (33) isimli şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Zindaşti davasında gerginlik! Uyuşturucu baronu Orhan Ünğan, sanıkları ölümle tehdit etti
Zindaşti davasında gerginlik! Uyuşturucu baronu Orhan Ünğan, sanıkları ölümle tehdit etti
Mervenur'u iple boğup streçle saran cani, cinayetin detaylarını anlattı: Cesedini damacana su taşır gibi çatıya çıkardım
Mervenur'u iple boğup streçle saran cani, cinayetin detaylarını anlattı: Cesedini damacana su taşır gibi çatıya çıkardım
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Muharrem İnce Volkan Bozkır Antony Blinken İbrahim Aydemir
Magazin Alişan Hülya Avşar Şevval Şahin Barış Murat Yağcı
Spor Ali Koç Fatih Terim Abdullah Avcı Dorukhan Toköz Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 8 gözaltı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.05.2021 21:32:17. #1.11#

title