Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheliye yasal işlem
17.02.2021 21:03 | Son Güncelleme: 17.02.2021 21:06
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında ilçede bazı adreslere operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 25 gram metamfetamin, 10 gram sentetik uyuşturucu, 9 gram esrar ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Yakalanan 8 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün