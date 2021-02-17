Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheliye yasal işlem
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Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheliye yasal işlem

17.02.2021 21:03 | Son Güncelleme: 17.02.2021 21:06
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheliye yasal işlem

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında ilçede bazı adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 25 gram metamfetamin, 10 gram sentetik uyuşturucu, 9 gram esrar ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Yakalanan 8 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün

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