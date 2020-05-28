Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı
Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı.
28.05.2020 17:49 | Son Güncelleme: 28.05.2020 17:49
Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu satışının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 8 kişi yakalanırken, zanlıların araç ve evlerinde yapılan aramada bir miktar sentetik uyuşturucu, eroin ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA