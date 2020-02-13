Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli tutuklandı

13.02.2020 22:08 | Son Güncelleme: 13.02.2020 22:14

Kahramanmaraş'ta polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, uyuşturucu sattıkları ileri sürülen 8 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çevre illerden getirilen yüklü miktarda uyuşturucunun, "torbacı" tabir edilen sokak satıcıları aracılığıyla piyasaya sürüldüğünü tespit etti.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, Can K. (27), Volkan K. (22), Sezal K. (29), Hasan K. (35), Aziz U. (39), Abdullah O. (38), Bayram C. (29) ve Fatma N.C'yi (21) gözaltına aldı. Operasyonda paketler halinde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Bu arada, şüphelilerden Aziz U. ile Abdullah O'nun, Gaziantep'te ikamet ettikleri, uyuşturucu madde satmak için Kahramanmaraş'ta ev kiraladıkları, bu evden uyuşturucuları piyasaya sürerken polise suçüstü yakalandıkları öğrenildi.

Bayram C. ile eşi Fatma N.C'nin de kendi araçlarında uyuşturucu satarken suçüstü yakalandığı belirtildi.

Kaynak: AA