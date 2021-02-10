Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
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Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

10.02.2021 17:55 | Son Güncelleme: 10.02.2021 17:58
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Onikişubat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kavlaklı Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan ekipler, yaklaşık 4 aylık teknik ve fiziki takibin ardından kent genelinde belirledikleri 6 ayrı adrese operasyon düzenledi.

Adreslerde, narkotik köpekleri "Safir" ve "Atos" ile yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan E.T, E.K, M.T, İ.Y, G.B, Y.G. ve R.Y. jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İzzet Mazı

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