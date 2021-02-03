Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı
03.02.2021 20:27 | Son Güncelleme: 03.02.2021 20:30
Kahramanmaraş'ta düzenlenen 6 farklı uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Kahramanmaraş'ta düzenlenen 6 farklı uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında oluşturulan yol kontrol noktasında 6 araç durduruldu. Yapılan aramalarda 52 gram sentetik uyuşturucu, 6 gram esrar ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.
Olayla ilgili 7 kişi gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün