Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı yakalandı
Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satıcılarının tespit edilip yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekiplerin 2 adrese düzenledikleri operasyonda, 119 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Gözaltına alınan M.Ö.C, S.T, M.A, A.Ü, T.D. ve H.D'nin İl Jandarma Komutanlığındaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İzzet Mazı