Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı yakalandı
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Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı yakalandı

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı yakalandı
Anadolu Ajansı / İzzet Mazı - Haberler | Güncel

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satıcılarının tespit edilip yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekiplerin 2 adrese düzenledikleri operasyonda, 119 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.Ö.C, S.T, M.A, A.Ü, T.D. ve H.D'nin İl Jandarma Komutanlığındaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İzzet Mazı

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