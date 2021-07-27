Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı
Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmaları kapsamında bazı adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda, bir miktar uyuşturucu ile sentetik hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan 5 zanlının İl Jandarma Komutanlığındaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İzzet Mazı