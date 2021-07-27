Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı
Anadolu Ajansı / İzzet Mazı - Haberler | Güncel

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmaları kapsamında bazı adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda, bir miktar uyuşturucu ile sentetik hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 zanlının İl Jandarma Komutanlığındaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İzzet Mazı

'Görüntülerdeki beyaz madde pudra şekeri' diyen Kürşat Ayvatoğlu'nun kanında uyuşturucu tespit edildi
"Görüntülerdeki beyaz madde pudra şekeri" diyen Kürşat Ayvatoğlu'nun kanında uyuşturucu tespit edildi
Annesi, eşi ve 5 çocuğunu rehin alan şüphelinin sorgusu tamamlandı! Ailesi şikayetçi olmayınca serbest kaldı
Annesi, eşi ve 5 çocuğunu rehin alan şüphelinin sorgusu tamamlandı! Ailesi şikayetçi olmayınca serbest kaldı
Uyuşturucu için eşi tarafından fuhşa zorlanan Ceyda, çocuklarına kavuşmak istiyor
Uyuşturucu için eşi tarafından fuhşa zorlanan Ceyda, çocuklarına kavuşmak istiyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Emre Olur Ersin Tatar Derya Yanık Abdurrahman Bulut Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seda Sayan Demet Akalın Bülent Serttaş Seren Serengil
Spor Diego Mesut Özil Serdar Aziz Rıza Çalımbay Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.7.2021 09:45:04. #1.14#

title