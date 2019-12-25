Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandı
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Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandı

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandı.

25.12.2019 15:22 | Son Güncelleme: 25.12.2019 15:22
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandı

'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandı.

İl Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda S.P, C.K, M.D, S.U. ve N.K. suçüstü yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, "Uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan cezaevine gönderildi.

Öte yandan, operasyon kapsamında, uyuşturucu kullandığı belirlenen 22 kişi hakkında da işlem yapıldı.

Kaynak: AA
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