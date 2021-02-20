KAHRAMANMARAŞ - Uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı
20.02.2021 10:21 | Son Güncelleme: 20.02.2021 11:28
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı.
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde satıcılarının tespit edilip yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.
Kahramanmaraş-Pazarcık kara yolunda uygulama yapan ekipler, durumundan şüphelendiği kişilerin üstleri ile araçlarında arama gerçekleştirdi.
Bir miktar uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli, gözaltına alındı.
Şüpheliler, işlemler için Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı