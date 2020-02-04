Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklama
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Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklama

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.

04.02.2020 13:40 | Son Güncelleme: 04.02.2020 13:47
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklama

'ta uyuşturucu sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.


Alınan bilgiye göre, İl Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik operasyon yaptı. Operasyonda paketler halinde metamfetamin, bonzai, esrar, afyon sakızı, kokain ve uyuşturucu hap ele geçirildi. 5'i satıcı toplam 39 şüpheliye adlı işlem yaptı.


Gözaltına alınan Yaşar D. (28), Ersoy E. (26), Kasım T. (32), Hacı A. B. (37), Murat D. (37) adlı kişiler uyuşturucu satmak suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA
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