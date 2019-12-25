Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklama
Haberler » 3. Sayfa » Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklama - Haberler

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklama

Kahramanmaraş'ta 22 kişiye uyuşturucu sattığı tespit edilen 5 kişi tutuklandı.

25.12.2019 20:29 | Son Güncelleme: 25.12.2019 20:34
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklama

'ta 22 kişiye uyuşturucu sattığı tespit edilen 5 kişi tutuklandı.


Alınan bilgiye göre, İl ekipleri, çevre illerden uyuşturucu getirip, Kahramanmaraş'ta sokak aralarında, parklarda ve kafelerde satış yapan 5 kişi yakalandı. Ekipler, 16 ayrı uyuşturucu alışverişini tespit ederek 27 şüpheli hakkında adli işlem başlattı. 22'si kullanıcı 5'i satıcı şahıs yakalanırken S.P., C.K., M.D., S.U. ve N.K. isimli uyuşturucu satıcıları suçüstü yakalandı. Şüpheli şahıslardan paketlenmiş halde satışa hazır çok sayıda afyon sakızı, metamfetamin, eroin, esrar, bonzai ve ecstasy haplarına el koydu.


Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 5 kişi, uyuşturucu ticareti kapsamında tutuklanarak cezaevine konuldu. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler