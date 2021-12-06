Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı - Haberler
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Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı

AA / Sinan Doruk - Haberler | Güncel
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 4 kişi gözaltına alındı.

AFŞİN, KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 4 kişi gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, R.Ö'nün (43) evinde H.G. (27), İ.K.(30) ve M.C.B. (23) ile uyuşturucu kullandığı bilgisine ulaştı.

Afşin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Yapılan aramada, 16 gram uyuşturucu madde ve 126 sentetik uyuşturucu hap ile 2 uyuşturucu kullanmada kullanılan aparat ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında "Kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" iddiasıyla yasal işlem başlatıldı.

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AA / Sinan Doruk - Son Dakika Haberleri

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